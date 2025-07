Svolta nel delitto di Garlasco trovato Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi | omicidio riscritto o prova contaminata?

Una svolta sorprendente scuote le indagini sul delitto di Garlasco: il DNA maschile trovato nella bocca di Chiara Poggi potrebbe riscrivere la vicenda. Per oltre 18 anni, questa prova rimasta in un cassetto non era mai stata analizzata, alimentando dubbi e ipotesi. Tuttavia, ora si apre un nuovo capitolo, diventando fondamentale chiarire se questa prova possa confermare o smentire le accuse. Le prossime settimane saranno decisive per fare luce sulla veritĂ .

Pavia – Un nuovo clamoroso elemento potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Secondo quando riportato da Corriere della Sera e Repubblica, i periti nominati dal Tribunale di Pavia hanno identificato tracce di Dna maschile su un tampone orale di Chiara Poggi che per 18 anni è rimasto in un cassetto, mai sottoposto ad analisi. In base al confronto preliminare – che va preso con cautela – quella traccia non appartiene nĂ© ad Alberto Stasi, l’ex fidanzato condannato in via definitiva per l’omicidio, nĂ© ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Secondo quanto si apprende dai consulenti delle parti, l’esame verrĂ Â però ripetuto: sia perchĂ©Â la quantitĂ di profilo genetico sarebbe minima, sia perchĂ©Â non è escluso che si possa trattare di una contaminazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svolta nel delitto di Garlasco, trovato Dna maschile “ignoto” nella bocca di Chiara Poggi: omicidio riscritto o prova contaminata?

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - maschile - chiara

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto di Garlasco, il dna sulla spazzatura è di Chiara Poggi e Alberto Stasi #LaVitaInDiretta Vai su Facebook

“Il dna di un uomo non identificato sul tampone orale di Chiara Poggi”: gli ultimi test…; Svolta nel delitto di Garlasco, trovato Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi: è la prova di più persone sulla scena del crimine?; Delitto Garlasco, c’è la svolta: Dna maschile sconosciuto trovato nella bocca di Chiara Poggi. L’ipotesi di un ignoto.

Svolta nel delitto di Garlasco, trovato Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi: è la prova di più persone sulla scena? - I risultati preliminari del tampone orale raccolto nel 2007 e mai analizzato fino ad oggi: la traccia non è né di Andrea Sempio né di Alberto Stasi ... Riporta msn.com

Nella bocca di Chiara Poggi trovato dna maschile ignoto - La presenza di un dna maschile ignoto è stato trovato su un tampone orale di Chiara Poggi eseguito durante l'autopsia nel 2007. Lo riporta msn.com