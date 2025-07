Svolta nel delitto di Garlasco trovato Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi | è la prova di più persone sulla scena del crimine?

Una svolta inaspettata scuote le indagini sul delitto di Garlasco: il DNA maschile trovato nella bocca di Chiara Poggi potrebbe riscrivere la storia di un fatto che ha sconvolto l’Italia per oltre due decenni. Con 232 persone testate sulla scena del crimine, ogni dettaglio diventa cruciale. La nuova prova apre scenari sorprendenti, lasciando aperte molte domande e accendendo nuovamente il dibattito sulla verità processuale. Restate con noi per scoprire cosa potrebbe cambiare nelle sorti di questa drammatica vicenda.

Pavia – Un nuovo clamoroso elemento potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. I periti nominati dal Tribunale di Pavia hanno identificato tracce di Dna maschile su un tampone orale di Chiara Poggi che per diciotto anni è rimasto in un cassetto, mai sottoposto ad analisi. In base al confronto preliminare, quella traccia non appartiene né ad Alberto Stasi, l’ex fidanzato condannato in via definitiva per l’omicidio, né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. La scoperta è emersa durante l'incidente probatorio che ha riaperto le indagini sulla morte della studentessa universitaria, uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it