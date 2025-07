Sversamento fognario nel lago | chiusa la spiaggia Segantini

Il lago di Levico Terme si è temporaneamente trasformato in scena di un’incresciosa situazione: uno sversamento fognario ha costretto alla chiusura della spiaggia Segantini, limitando le possibilità di relax e divertimento dei visitatori. La decisione, presa in via precauzionale, mira a tutelare la salute pubblica e a garantire un intervento rapido ed efficace. La situazione sarà monitorata attentamente, affinché si possa tornare alla normalità il prima possibile.

Dal pomeriggio di ieri – giovedì 10 luglio – vige il divieto di balneazione su tutte le sponde della spiaggia Segantini di Levico Terme. La decisione, comunicata dal comune attraverso un’ordinanza d’urgenza, è stata presa in via precauzionale in seguito ad un piccolo sversamento fognario nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: sversamento - fognario - spiaggia - segantini

