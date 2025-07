Sversamento di cloro in piscina bagnanti con tosse e bruciore agli occhi | 9 adulti e 6 bimbi intossicati a Vicenza

Un incidente che ha scosso la comunità di Vicenza: uno sversamento di cloro in piscina ha coinvolto 15 persone, tra adulti e bambini, causando tosse, bruciore agli occhi e irritazioni alle vie respiratorie. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo, nessuno dei coinvolti si trova in condizione critica. La sicurezza resta prioritaria, e l'attenzione ai rischi chimici diventa fondamentale per tutelare la salute di tutti.

Quindici intossicati, di cui nove adulti e sei bambini di età compresa tra 7 e 10 anni che hanno avvertito bruciori agli occhi e alle vie respiratore a causa di uno sversamento di cloro in una piscina di Vicenza. Tutti sono stati trasportati e ricoverati in ospedale: secondo la direzione dell’Ulss 8, nessuno di loro è in condizioni preoccupanti o lamenta sintomi significativi. E’ il bilancio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sversamento di cloro in piscina, bagnanti con tosse e bruciore agli occhi: 9 adulti e 6 bimbi intossicati a Vicenza

