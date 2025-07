Svelati i piani di Pechino | nuove navi da guerra al largo di Taiwan |

Le tensioni nello Stretto di Taiwan si intensificano, con Pechino che schiera nuove navi da guerra e una flotta impressionante di aerei militari. Sei imbarcazioni cinesi sono state avvistate nelle acque vicino all’isola, aggiungendosi alle oltre 150 unità monitorate nel mese. Tra le novità , spicca la nave da sbarco Type 072A, simbolo di un’aggressiva strategia militare. Cosa cela davvero questa escalation?

Navi da guerra cinesi avvistate nuovamente nello Stretto di Taiwan. Negli ultimi giorni il governo dell'isola ha segnalato la presenza di molteplici mezzi di Pechino, sei imbarcazioni per l'esattezza, che si sommano alle 47 rilevate dall'inizio del mese insieme ad un totale di 153 aerei. Il primo luglio, tra l'altro, il ministero della Difesa di Taipei ha confermato la presenza di una nave molto particolare: una nave da sbarco Type 072A, ovvero una nave porta-carri solitamente utilizzata per la guerra anfibia. Ecco che cosa è successo. Cosa succede nello Stretto di Taiwan. Come ha spiegato Taiwan News, all'inizio di luglio un passeggero di un aereo ha avvistato la suddetta nave anfibia poco prima che il velivolo sul quale si trovava a bordo atterrasse all'aeroporto di Taipei Songshan.

Taiwan, 36 aerei e 8 navi militari di Pechino intorno all'isola in 24 ore, dispiegati sistemi missilistici costieri per "monitorare attivitĂ Â cinesi"Â -Â VIDEO - Taipei ha attivato la sua flotta aerea e navale in risposta alle crescenti tensioni nelle acque circostanti l'isola.

