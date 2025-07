Svastiche e simboli nazifascisti alla sede del Pd di Montespaccato dopo la rimozione del murale neofascista

Un atto di vandalismo che scuote la comunità: svastiche e simboli nazifascisti sono comparsi davanti alla sede del PD di Montespaccato, in risposta alla recente rimozione di un murale neofascista. Un grave segnale di tensione politica e sociale, che invita a riflettere sul bisogno di tutela dei valori democratici e sulla necessità di contrastare ogni forma di odio e intolleranza. La vicenda evidenzia come il rispetto per la storia e i principi democratici sia più attuale che mai.

La sezione del Partito democratico di Montespaccato è stata vandalizzata con svastiche e non solo. Questo è stato il risveglio dei democratici che ricollegano l’accaduto alla rimozione del murale neofascista apparso la settimana in via Suor Maria Agostina. Il murale rimosso La scorsa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

