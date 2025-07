Svastiche e simboli nazifascisti alla sede del circolo Pd a Roma | Non ci faremo intimidire

Di fronte a insulti e simboli che cercano di minare i valori democratici, il circolo del PD a Montespaccato si erge con fermezza, rinnovando il suo impegno contro ogni forma di odio e intolleranza. La protesta collettiva e la solidarietà della comunità sono la nostra arma più potente per respingere queste intimidazioni e difendere un’Italia democratica e inclusiva. Continua a leggere.

Svastiche, scritte e simboli nazifascisti sul muro all'ingresso del circolo del Pd di Montespaccato a Roma. "Un gesto che offende la democrazia", sono le parole del sindaco Gualtieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Svastiche e simboli nazifascisti alla sede del Pd di Montespaccato dopo la rimozione del murale neofascista - Un atto di vandalismo che scuote la comunitĂ : svastiche e simboli nazifascisti sono comparsi davanti alla sede del PD di Montespaccato, in risposta alla recente rimozione di un murale neofascista.

