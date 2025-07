Supplenze su spezzoni d’orario | come si assegnano quelli fino a 6 ore

Se sei un docente interessato alle supplenze su spezzoni orari fino a 6 ore, è fondamentale conoscere le modalità di assegnazione e le regole che ne governano la retribuzione. La gestione di queste supplenze, affidata ai dirigenti scolastici, segue procedure precise stabilite dalla circolare ministeriale per il 2025/26. Scopriamo insieme come funziona e quali novità porta con sé questa procedura.

La gestione delle supplenze su spezzoni orario fino a 6 ore per l’anno 202526 è affidata ai dirigenti scolastici. La procedura segue un ordine preciso e la retribuzione ha regole specifiche, come indicato dalla nuova circolare ministeriale per l’anno scolastico in arrivo. La procedura di attribuzione delle supplenze La normativa vigente stabilisce che gli spezzoni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

