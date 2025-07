Supplenze e ruoli nella scuola TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a luglio e agosto AGGIORNATO

Sei un insegnante precario o aspirante docente in attesa di conoscere le prossime mosse? Con l’arrivo dell’estate, si susseguono scadenze e domande cruciali per supplenze e assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Per non perdere nessuna opportunità, è fondamentale essere aggiornati sulle procedure e i termini da rispettare. In questo articolo, ti guideremo passo passo nel complesso mondo delle supplenze e dei ruoli scolastici, fornendoti tutte le informazioni utili per affrontare con sicurezza le prossime scadenze.

Supplenze e assunzioni a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo per precari con servizio o aspiranti insegnanti: dopo il termine delle lezioni, il pensiero vola già al prossimo anno scolastico perché nei mesi estivi sono tante le incombenze, le decisioni da prendere, i siti degli Uffici Scolastici da monitorare. Ecco uno schema, che di volta in volta sarà aggiornato. L'articolo Supplenze e ruoli nella scuola, TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a luglio e agosto AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

