Supplenze 150 preferenze | la consulenza personalizzata Posti limitati prenota la tua data + Guida in PDF

Se sei un docente in cerca di supplenze e ti chiedi come ottimizzare le 150 preferenze, la nostra consulenza personalizzata è la soluzione ideale. Con posti limitati e una guida in PDF, ti accompagniamo passo dopo passo nella scelta delle scuole, attraverso sessioni pratiche in videochiamata su Zoom. Prenota ora la tua data e assicurati di affrontare con sicurezza il percorso verso le supplenze, sfruttando al massimo le opportunità offerte dalla procedura.

Hai bisogno di aiuto per scegliere le scuole ai fini delle supplenze? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata, pensato per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione della piattaforma attraverso una sessione pratica in videochiamata con un nostro esperto. Posti limitati. Come avviene la consulenza? La consulenza si svolge online tramite videochiamata su Zoom, in gruppi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: consulenza - supplenze - preferenze - posti

Tutti coloro che sono interessati alla consulenza per la compilazione della domanda di partecipazione alla Procedura online 150 Preferenze GAE & GPS, GPS I° Fascia SOSTEGNO immissioni in ruolo e GAE, GPS I & II Fascia per Supplenze al 31/08 e Vai su Facebook

GPS 2025: PRESENTAZIONE DOMANDE SCELTA SEDI PER SUPPLENZE 150 SCUOLE; IMMISSIONI IN RUOLO 2025, GPS 2025/26, UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/2026: LA POSSIBILE TEMPISTICA- L'ESTATE ROVENTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; Mobilità docenti 2025, le risposte ad ogni dubbio. Consulenza sui requisiti, preferenze, deroghe.

Supplenze GPS 150 preferenze e conferma docenti sostegno: vi spieghiamo come funziona la piattaforma. SPECIALE con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 11 luglio alle 17:00 - Oggi, alle 10:00, si è svolta a Viale Trastevere l'informativa sindacale sulla piattaforma che verrà usata dagli aspiranti ... Si legge su orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Quattrocchi [VIDEO] - Il conto alla rovescia per le immissioni in ruolo e la scelta delle 150 preferenze per le supplenze è ufficialmente partito. Lo riporta orizzontescuola.it