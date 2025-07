Supplenze 150 preferenze GaE e GPS tutte le novità della piattaforma online conferme su sostegno e nomine finalizzate al ruolo Uil Scuola Rua | Maggiore trasparenza nelle assegnazioni e criteri informatici chiari

Il mondo delle supplenze si rinnova con la piattaforma online del Ministero dell’Istruzione, garantendo maggiore trasparenza e criteri chiari nelle assegnazioni. Con novità che coinvolgono le 150 preferenze GaE e GPS, il sistema promette un processo più equo e trasparente, con conferme su sostegno e nomine finalizzate al ruolo. La Uil Scuola Rua sottolinea l’importanza di questa svolta, che mira a migliorare la gestione delle assegnazioni per il futuro dell’istruzione italiana.

L’11 luglio 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato alle Organizzazioni Sindacali la nuova piattaforma online per il conferimento delle supplenze e delle nomine finalizzate al ruolo per l’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

