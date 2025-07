Superyacht di lusso a fuoco nel porto di Saint-Tropez | così le fiamme divorano l’imbarcazione – Video

Un drammatico scenario si è consumato nel porto di Saint Tropez, dove un superyacht di lusso ha preso fuoco, attirando l’attenzione di decine di curiosi e testimoni. Le immagini del rogo, che ha bruciato per ore, hanno fatto il giro del web, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa tragedia nel cuore della Côte d’Azur. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma la scena rimane impressa nella memoria di chi ha assistito.

Decine di passanti e curiosi hanno assistito nel tardo pomeriggio di giovedì 10 luglio al rogo a bordo di un superyacht di lusso ancorato nel porto di Saint – Tropez. Le immagini hanno fatto il giro del web: l'imbarcazione di lusso, lunga circa 41 metri, ha bruciato per ore, anche dopo la mezzanotte: due persone di 24 e 30 anni sono stati curati sul posto. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe di natura accidentale: le fiamme sono divampate poco dopo le 20 a bordo del Sea Lady II. Ecco le immagini riprese dai passanti.

