Supermedia Fdi Pd e 5s | chi scivola e chi risale le sorprese

dell’elefante, con Forza Italia al 7,4% e la Lega al 7,3%, si contendono ogni seggio con poche decine di voti di distanza. In un quadro politico in costante movimento, chi riuscirà a conquistare la leadership potrebbe sorprendere gli osservatori, mentre le dinamiche interne e le alleanze future definiranno il ritorno o il declino dei protagonisti sulla scena nazionale.

Secondo l’ultima Supermedia AgiYoutrend, basata sui sondaggi dal 26 giugno al 9 luglio, Fratelli d’Italia, pur rimanendo il primo partito, registra un calo dell’1,2%, scendendo al 29,1%. Cala anche il Partito Democratico che scende al 22,3%, con una perdita dello 0,3%. Il Movimento 5 Stelle, invece, mostra una crescita costante, guadagnando mezzo punto e raggiungendo il 12,7%. La competizione tra Forza Italia e Lega rimane serrata: il partito di Tajani, nonostante le polemiche interne legate alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sulla necessità di rinnovamento e la contrarietà alla riforma della cittadinanza con lo Ius Scholae, si attesta all’8,9% (-0,2%), mentre la Lega guadagna leggermente, arrivando all’8,5% (+0,2%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Supermedia, Fdi, Pd e 5s: chi scivola e chi risale, le sorprese

In questa notizia si parla di: supermedia - scivola - risale - sorprese

Supermedia, Fdi, Pd e 5s: chi scivola e chi risale, le sorprese | .it; Sondaggio Termometro Politico: Meloni vola ancora, chi crolla | .it; Sud, Meloni: non è più fanalino di coda, ma locomotiva rilancio | .it.