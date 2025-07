‘Superman’ oltre 92 mila spettatori al Box Office in due giorni

Il nuovo Superman sta conquistando il pubblico italiano con una velocità impressionante. In soli due giorni, il film Warner Bros ha già attirato oltre 92 mila spettatori, raggiungendo un incasso di 711.672 euro e superando la grande attesa di Jurassic World: La rinascita. Un successo che promette di lasciare il segno nel cuore degli appassionati e di scrivere un capitolo memorabile al box office. La corsa verso il record è appena iniziata.

In soli due giorni di presenza nelle sale cinematografiche 'Superman', il film Warner Bros è già vicino alle 100 mila presenze (92.457 per la precisione al Box Office Cinetel) per un incasso globale di 711.672 euro. Ha scalzato dalla testa della classifica 'Jurassic World La rinascita' che in 9 giorni nelle sale è arrivato a un incasso di 5.777.410 euro, frutto di 717.634 presenze. Il primo film italiano nella graduatoria del box office di ieri è 'Follemente', uscito il 20 febbraio scorso che occupa la decima posizione. Il film distribuito da 01 Distribution finora ha incassato 17.672.635 euro.