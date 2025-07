Superman | James Gunn sta sviluppando due spinoff televisivi?

James Gunn, mente geniale dietro il reboot di Superman, sta preparando qualcosa di grande: due attesissime serie TV spin-off. Con il successo del film d’esordio, che ha conquistato pubblico e critica, l’universo di Clark Kent si espande verso nuovi orizzonti. Le novità promettono di portare l’eroe più amato della DC su schermi ancora più coinvolgenti e innovativi. Ma cosa ci riserveranno queste nuove avventure? Restate sintonizzati per scoprire i dettagli esclusivi!

Secondo alcune indiscrezioni, il regista James Gunn, co-CEO di DC Studios insieme a Peter Safran, starebbe sviluppando due serie tv legate a Superman. Il film Superman, scritto e diretto da James Gunn, potrebbe dare vita a degli spinoff televisivi, come rivelato in un articolo pubblicato dal Wall Street Journal. La prima avventura della nuova versione di Clark Kent ha debuttato a quota 22 milioni di dollari e ha ottenuto il 95% di recensioni positive sul sito Rotten Tomatoes. I potenziali spinoff tv di Superman Al centro dei possibili progetti televisivi potrebbero esserci le avventure di Mister Terrific, interpretato in Superman da Edi Gathegi, e di Jimmy Olsen, ruolo che è stato affidato a Skyler Gisondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it