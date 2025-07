Superman James Gunn e il tradimento della Marvel | Non mi sono sentito affatto in colpa

James Gunn, celebre regista e attuale direttore creativo dei DC Studios, si trova al centro di un curioso incrocio di destini: da una parte, il successo della trilogia dei Guardiani della Galassia per Marvel e Disney, dall’altra, il ritorno sulla scena con Superman. Un passaggio che ha generato molte domande sul suo "tradimento" percepito. Ma Gunn non si è mai lasciato turbare: la sua visione artistica parla chiaro, e il rispetto per le proprie scelte è il suo vero motore.

In sala con Superman, il regista James Gunn è anche direttore creativo dei DC Studios, dopo aver firmato la trilogia dei Guardiani della Galassia per i Marvel Studios e la Disney. Come ha vissuto il "tradimento"? Tranquillamente, anche perché non ne fu la causa (chi ha buona memoria capirà).

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

PROGRAMMAZIONE DALL' 11 AL 15 LUGLIO Ultimi giorni di programmazione al Multisala Boccaccio prima della chiusura estiva "Superman" diretto da James Gunn con Rachel Brosnahan, David Corenswet, Isabela Moner, Frank Grillo, Nathan Fillion Vai su Facebook

Superman di James Gunn, da perfetto a perfettibile - Superman, simbolo di perfezione secolare revisionato da James Gunn in un cinecomic divisivo che racconta le storture del mondo odierno. Da msn.com