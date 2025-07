Superman incassa oltre 21 milioni di dollari nelle anteprime USA | record per James Gunn bene anche l' Italia

Superman conquista il pubblico mondiale, incassando oltre 21 milioni di dollari nelle anteprime USA, un record per James Gunn. In Italia, il cinecomic debutta con entusiasmo, promettendo un successo stellare. Se i primi segnali sono così promettenti, l'attesa per l'uscita ufficiale si fa ancora più emozionante. Con un debutto così promettente, è chiaro che il film ha tutte le carte in regola per diventare un grande classico del genere.

Sono in linea con il debutto de L'uomo d'acciaio nel 2013 gli incassi italiani del cinecomic di James Gunn, nelle sale da due giorni, a giudicare dalle anteprime si prevede un debutto col botto negli USA. Se il buongiorno si vede dal mattino, James Gunn ha di che festeggiare. Nelle sale italiane Superman è approdato due giorni fa, il 9 luglio, mentre nel Nord America uscirà oggi. Ma un segnale pià che positivo dal mercato statunitense arriva dalle anteprime, che segnano un incasso di oltre 21 milioni, come svela Deadline. Finora il pubblico americano sembra aver apprezzato il cambio di visione - meno cupa e più gioiosa, ma anche dichiaratamente politica - impresso da James Gunn sul suo Uomo d'Acciaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman incassa oltre 21 milioni di dollari nelle anteprime USA: record per James Gunn, bene anche l'Italia

