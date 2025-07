Superman | i 75 Easter eggs DC presenti nel film

Superman di James Gunn è finalmente tra noi, portando sul grande schermo una miriade di dettagli nascosti e riferimenti al vasto universo DC. Con ben 75 Easter eggs sparsi nel film, ogni appassionato può immergersi in un vero e proprio gioco di scoperta, rivivendo momenti iconici e anticipando future avventure. Preparatevi a scoprire come il passato e il presente si intrecciano in questa epica rivisitazione del supereroe più amato di sempre.

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Superman ( qui la nostra recensione ). Superman di James Gunn è finalmente arrivato al cinema, e offre un’impressionante serie di Easter egg e riferimenti. Con David Corenswet nei panni di un nuovissimo Uomo d’Acciaio, Superman catapulta il pubblico in un Universo DC consolidato. Pertanto, è incredibilmente divertente vedere tutti i cenni al passato, così come gli elementi che preparano un futuro entusiasmante. In Superman e nel suo nuovo Universo DC, Kal-El è già un eroe affermato di Metropolis. Lex Luthor ( Nicholas Hoult ) odia già Superman con tutto il cuore, e Clark Kent e Lois Lane ( Rachel Brosnahan ) sono ancora alle prime fasi della loro relazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: superman - easter - eggs - presenti

Superman: Analisi del trailer! Il cameo della Justice League, i cattivi e gli easter egg del DCU - Il nuovo trailer di Superman, diretto da James Gunn, ha finalmente fatto il suo debutto! In questi tre minuti ricchi di azione, scopriamo non solo il tanto atteso cameo della Justice League, ma anche i villain che minacciano il nostro eroe.

In occasione dell’uscita al cinema del film di Superman diretto da James Gunn, Google ha realizzato un piccolo easter egg dedicato all’eroe di DC Comics. Vai su Facebook

Google omaggia Superman con un easter egg per l’uscita del nuovo film; L’easter egg di Superman su Google; Superman sarà il film di James Gunn con più easter-egg di sempre! Ci sarà anche la JSA?.

Google omaggia Superman con un easter egg per l’uscita del nuovo film - In occasione dell’uscita del nuovo film Superman diretto da James Gunn, Google ha lanciato un easter egg interattivo dedicato al supereroe DC, accessibile direttamente dal motore di ricerca. Scrive techprincess.it

Superman, tutti i personaggi presenti e tutti gli easter egg del ... - MSN - L'articolo Superman, tutti i personaggi presenti e tutti gli easter egg del trailer proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com