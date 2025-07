Superman | ecco perché le scene post-credits non anticipano il futuro del DCU

superman ecco perché le scene post credits non anticipano il futuro del DCU. A differenza delle strategie Marvel, queste sequenze non puntano a lanciare immediatamente il film successivo, ma spesso offrono approfondimenti o easter egg. Superman, finalmente nelle sale, segna l’inizio di una nuova era per il DCU di James Gunn e Peter Safran, con l’obiettivo di consolidare un universo coerente e innovativo. La posta in gioco è alta: Superman ha il compito di gettare le basi per il nuovo DCU e di dare un taglio netto al passato.

A differenza di come procedono i Marvel Studios, sembra che le scene dopo i titoli di coda del DCU non serviranno a lanciare il film successivo Superman è finalmente arrivato nelle sale, rappresentando il lancio ufficiale del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, dopo che la serie animata Creature Commandos uscita su HBO Max. La posta in gioco è alta: Superman ha il compito di gettare le basi per il nuovo DCU e di dare un taglio netto al franchise dopo che il precedente DCEU si è concluso nel 2023 con l'arrivo di Aquaman e il Regno Perduto. Come i concorrenti Marvel Studios, anche i DC Studios includeranno le scene post credits alla fine dei loro film, ma Gunn le ha concepite in modo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: ecco perché le scene post-credits non anticipano il futuro del DCU

In questa notizia si parla di: superman - scene - ecco - post

Superman ha delle scene post credits? - Superman ha delle scene post-credits? Questa domanda sta girando tra gli appassionati italiani, desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro del nostro eroe preferito.

Per chi non volesse aspettare, ecco le due scene post-titoli di coda di Superman... ATTENZIONE! SPOILER! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nella prima scena a metà dei titoli di coda vediamo una brevissima rappresentazione visiva di All-Star Superman con S Vai su Facebook

Superman: ecco perché le scene post-credits non anticipano il futuro del DCU; Superman, le scene post credit del film di James Gunn; Superman: ecco la descrizione delle due scene post-credit del nuovo film di James Gunn.

Superman: ecco perché le scene post-credits non anticipano il futuro del DCU - Superman è finalmente arrivato nelle sale, rappresentando il lancio ufficiale del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, dopo che la serie animata Creature Commandos uscita su HBO Max. Da msn.com

Superman, le scene post credit del film di James Gunn - Al termine delle due ore e 10 di durata della pellicola uscita al cinema mercoledì 9 luglio, vengono mostrate due bravi sequenze. tg24.sky.it scrive