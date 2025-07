Superman e lex luthor si sfidano nel gioco di costruzione mazzi dc al gen con

Il mondo dei giochi da tavolo dedicati ai supereroi e ai villain dell'universo DC Comics si appresta a vivere un nuovo entusiasmante capitolo. Con l’uscita di “DC Deck-Building Game: Rivals”, Superman e Lex Luthor si sfideranno in un avvincente duello di strategia e ingegno. Questo titolo, pensato per appassionati e collezionisti, promette di rivoluzionare il modo di vivere il nostro universo preferito. Preparati a scoprire chi uscirà vittorioso in questa epica battaglia!

l’uscita di “dc deck-building game: rivals” con superman e lex luthor. Il mondo dei giochi da tavolo dedicati ai personaggi piĂą iconici dell’universo DC Comics si prepara a un nuovo capitolo. La serie DC Deck-Building Game si arricchisce di una nuova versione che vedrĂ protagonisti Superman e Lex Luthor. Questo prodotto, destinato a catturare l’interesse sia dei collezionisti sia degli appassionati di giochi strategici, sarĂ presentato in anteprima al Gen Con il 31 luglio, per poi essere disponibile nei negozi a partire da agosto. caratteristiche principali del gioco “superman vs. lex luthor”. Il nuovo titolo si distingue per la modalitĂ di gioco 2 contro 2, in cui ogni giocatore utilizza tre carte uniche rappresentative del proprio personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Superman e lex luthor si sfidano nel gioco di costruzione mazzi dc al gen con

In questa notizia si parla di: superman - luthor - sfidano - gioco

Superman: Lex Luthor faccia a faccia con Kal-El nelle nuove immagini ufficiali - In attesa del debutto del trailer di Superman, tre nuove immagini ufficiali mostrano l'Uomo d'Acciaio faccia a faccia con il suo acerrimo nemico, Lex Luthor.

Superman, Nicholas Hoult svela un sorprendente retroscena sull'odio di Luthor per Kal-El - Mentre iniziano finalmente ad emergere le prime reazioni ufficiali della stampa per Superman dopo gli aggiramenti dell'embargo dei giorni scorsi, vi segnaliamo alcune interessanti anticipazioni di ... Riporta cinema.everyeye.it

Superman Returns: la recensione del gioco ispirato al film - Everyeye.it - la sua amata con un figlio ed in procinto di sposarsi ed un Lex Luthor più in forma che mai. Si legge su everyeye.it