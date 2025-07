Superman | Anteprime USA da record per il primo film DC

Superman sta tornando alla grande e le anteprime negli Stati Uniti segnano un record storico per il 2021, con incassi di ben 21 milioni di dollari. Questo successo straordinario conferma il rinnovo di energia nel mondo DC e preannuncia un weekend da capogiro al box office. Un risultato che non solo celebra il nostro eroe, ma anche la visione audace di James Gunn. Andando a ritroso nel tempo, i 21 ...

Superman si accinge a conquistare il Box Office USA nel suo weekend d’esordio, a confermarlo i dati provenienti dalla anteprime. Un articolo di Deadline ha confermato questa mattina che il primo film del nuovo corso DC ha raccolto un incasso di 21 milioni di dollari (comprese le anteprime di martedì destinate agli abbonati Prime Video), un vero record per questo 2021, una grandissima vittoria per James Gunn. Andando a ritroso nel tempo, i 21 milioni di Superman nelle anteprime sono di gran lunga superiori al film L’uomo d’acciaio di Zack Snyder (9 milioni), ed in linea con i 21.6 milioni di The Batman di Matt Reeves, ma soprattutto ad un passo dal record DC, ad oggi ancora detenuto da Batman v Superman (27. 🔗 Leggi su Universalmovies.it