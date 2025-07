SuperEnalotto la fortuna bacia Ardea

La fortuna ha sorriso ancora al Lazio: due super vincite nel SuperEnalotto di giovedì 10 luglio, portando a casa oltre 20mila euro ciascuna ad Ardea e Aprilia. Mentre l’ultimo jackpot da 35,4 milioni di euro rimane un ricordo recente, questa doppietta conferma che il sogno può diventare realtà proprio qui, tra le strade di questa vivace regione. Chi sarà il prossimo fortunato a sfiorare la grande vittoria?

Ardea, 11 luglio 2025- Doppietta nel Lazio con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 10 luglio, come riporta Agipronews, centrati nel Lazio due “5” da 20.019,60 euro l’uno: il primo ad Ardea, in provincia di Roma, presso la Tabaccheria, in viale viale Nuova Florida, 9 11, l’altro ad Aprilia, in provincia di Latina, presso l’esercizio Polini Emidio e figli, in via Selciatella, 143. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 11 luglio, sale a 24,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it