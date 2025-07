Superbonus pozzo senza fondo | altra truffa da quasi 4 milioni di euro per lavori mai eseguiti Conte che dice?

Il Superbonus si sta trasformando in un pozzo senza fondo di truffe e speculazioni, tra progetti mai realizzati e crediti inesistenti. L'ultima maxi operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, smaschera un sistema da quasi 4 milioni di euro, inghiottiti da lavori mai eseguiti. Una vicenda che solleva pesanti interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle agevolazioni edilizie, e che ci invita a riflettere su come prevenire simili scandali in futuro.

La voragine del superbonus non finisce mai, vero Giuseppe Conte? La nuova operazione della guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Napoli Nord Napoli per lavori mai eseguiti porta a un maxi sequestro di beni. Sono due i provvedimenti di sequestro preventivo di crediti connessi alle agevolazioni edilizie, del valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro. Sono stati eseguiti nei confronti di un architetto e di una societĂ con sede a Napoli, per lavori edili da “Superbonus 110” mai realizzati. Superbonus e truffe: sequestro a Napoli. Un libro nero che si aggiorna giorno dopo giorno. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, sono iniziate dopo le denunce presentate dai proprietari di condomini che si trovano a Grumo Nevano e Frattamaggiore, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Superbonus pozzo senza fondo: altra truffa da quasi 4 milioni di euro per lavori mai eseguiti. Conte che dice?

