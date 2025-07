Superbonus 110% lavori mai eseguiti a Frattamaggiore e Grumo Nevano | sequestrati 3,7 milioni di euro

Nel cuore della Campania, un'operazione della Guardia di Finanza ha scoperchiato una frode milionaria legata al Superbonus 110%. Con oltre 3,7 milioni di euro in crediti fiscali sequestrati, l’indagine smaschera lavori mai eseguiti a Frattamaggiore e Grumo Nevano, gettando luce su un sistema truffaldino ai danni dello Stato. Ma cosa significa questa scoperta per cittadini e investitori? Analizziamo i dettagli.

Oltre 3,7 milioni di euro in crediti fiscali legati al Superbonus 110% sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura della Repubblica, nell'ambito di un'operazione che ha portato alla luce una presunta frode edilizia ai danni dello Stato. Coinvolti un architetto e una societĂ con sede nel .

