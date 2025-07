Superbike | Bulega svetta nella FP2 a Donington Quarto Razgatlioglu

Nicolò Bulega brilla a Donington, conquistando il miglior tempo nella FP2 del GP della Gran Bretagna e confermando le sue ottime sensazioni di questa mattina. Il pilota Ducati si posiziona davanti a tutti con un crono di 1:26.342, dimostrando una condizione in forma smagliante. Mentre Razgatlioglu si piazza quarto, l’attenzione si concentra sulle possibilità di Bulega di puntare alla vetta anche nelle prossime sessioni. La gara si preannuncia emozionante e ricca di sorprese.

Buone indicazioni da Nicolò Bulega. Dopo la bella prestazione vista questa mattina il pilota italiano ha segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP della Gran Bretagna, quinta tappa del Mondiale 2025 di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito di Donington. Ottima la performance del ducatista italiano che, nella fattispecie, ha fermato il cronometro a 1:26.342, precedendo di +0.181 il connazionale Danilo Petrucci, secondo davanti a Sam Loews, terzo con un ritardo +0.249. Ai piedi della top tre invece Toprak Razgatliolgu, il quale si è dovuto accontentare di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike: Bulega svetta nella FP2 a Donington. Quarto Razgatlioglu

