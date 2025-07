Superbike Alex Lowes il più veloce nella FP1 di Donington ma Bulega e Razgatlioglu sono in scia

Alex Lowes ha dominato la FP1 del Gran Premio di Gran Bretagna a Donington, stabilendo il miglior tempo e dimostrando un ritmo impressionante. Tuttavia, Bulega e Razgatlioglu non sono troppo distanti, pronti a mettere in discussione la sua leadership nelle prossime sessioni. La sfida tra questi talenti promette di infiammare il weekend di gara. La battaglia per la pole si fa sempre più interessante...

Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu si studiano ma è Alex Lowes ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale superbike 2025. Sul tracciato di Donington Park abbiamo assistito a 45 minuti di turno regolari, con il sole che ha dominato la scena (assieme a temperature estive per gli standard inglesi) e ha permesso ai piloti di girare senza problemi. Come detto, quindi, Il miglior tempo del turno mattutino è stato messo a segno dal britannico Alex Lowes (bimota) in 1:26.544 con appena un millesimo su Nicolò Bulega (Ducati) cresciuto minuto dopo minuto in questa FP1, lavorando molto sulla sua moto in versione gara, mentre chiude al terzo posto Toprak Razgatlioglu (BMW) a 48 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Alex Lowes il più veloce nella FP1 di Donington ma Bulega e Razgatlioglu sono in scia

