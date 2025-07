Super yacht in fiamme l’incendio nel porto scatena il panico VIDEO

Nel cuore della vibrante stagione estiva, un drammatico incendio ha improvvisamente scosso il porto di Saint-Tropez, mettendo a repentaglio uno dei superyacht più prestigiosi. Le fiamme alte e il panico tra i presenti hanno catturato l’attenzione di tutti, lasciando un segno indelebile su questa celebre meta di lusso. Un evento che sottolinea quanto la sicurezza sia fondamentale anche in scenari di opulenza e glamour.

Nel cuore della stagione estiva, un evento inatteso ha sconvolto la tranquillità delle banchine. Il porto, noto per essere punto di riferimento per il turismo di lusso, è stato teatro di un vasto incendio che ha coinvolto uno dei suoi superyacht più celebri, generando momenti di panico tra i presenti e causando danni ingenti. Saint-Tropez, a fuoco il superyacht. L'atmosfera rilassata della serata di Saint-Tropez è stata spezzata da un'esplosione improvvisa, seguita da un denso fumo nero che si è rapidamente esteso sul porto.

