super sinner schianta djokovic e vola in finale a wimbledon

Un super Jannik Sinner si è regalato la finale di Wimbledon e andrà a giocarsi le sue carte per vincere il più antico tra i tornei del Grande Slam. Il tennista altoatesino ha superato in semifinale Novak Djokovic con un netto 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) al termine di un match sensazionale, dominando i primi due set e rimontando il terzo, avviato con un pesante passivo di 3-0. Sinner aveva sempre perso contro il serbo sull’erba, dove si erano affrontati già due volte. In totale il confronto, anche alla vigilia, premiava però l’altoatesino, con cinque vittorie contro le quattro di Djokovic. Il tennista italiano si giocherà il torneo in finale contro il rivale Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lettera43.it