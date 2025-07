Summit ricostruzione Ucraina raccolti già 10 miliardi per Kiev

Alla Nuvola dell’EUR a Roma si sta svolgendo la Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina, un momento cruciale di solidarietà e speranza. Ieri è stato annunciato un finanziamento record di 10 miliardi di euro, simbolo di un impegno concreto per ricostruire e rafforzare il paese. La giornata promette di definire ulteriori strategie e sostegni, segnando un passo fondamentale verso la stabilità e la rinascita dell’Ucraina.

In corso la Conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina, che si concluderà oggi alla Nuvola dell'Eur a Roma. Ieri deciso un finanziamento per 10 miliardi di euro.

