Summertime in Jazz | una settimana di emozioni tra soul swing e grandi omaggi al femminile

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica, dell’eleganza e delle emozioni con Summertime in Jazz: una settimana dedicata a soul, swing e omaggi alle grandi donne della musica. Organizzata dal Piacenza Jazz Club con il sostegno di istituzioni e partner di rilievo, questa rassegna promette serate indimenticabili tra melodie coinvolgenti e talenti straordinari. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza musicale unica che celebra il ritmo e la passione delle donne nel jazz...

La rassegna estiva Summertime in Jazz, organizzata dal Piacenza Jazz Club con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Cultura, della Provincia e del Comune di Piacenza, e con la collaborazione della Banca di Piacenza, entra nel vivo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: jazz - summertime - settimana - emozioni

Summertime, 40 concerti accendono l'estate alla Casa del Jazz - L’estate prende vita alla Casa del Jazz con Summertime, la rassegna che dal 5 giugno al 9 agosto trasforma ogni serata in un viaggio musicale indimenticabile.

SOTTO LE STELLE DEL JAZZ – Faculty Concert Mercoledì 23 luglio 2025 – ore 21:00 Auditorium Calvino Paglieri, Fossano (CN) La Fondazione Fossano Musica è lieta di invitarvi a una serata imperdibile: il Concerto dei Docenti del Jazz Summer Fest, Vai su Facebook

Summertime in Jazz: una settimana di emozioni tra soul, swing e grandi omaggi al femminile; Alla casa del Jazz è Summertime: al via i concerti; Il grande jazz torna a Roma con Summertime: l’estate 2025 si apre con le leggende italiane sul palco di Villa Osio.

20 anni della Casa del Jazz, musica, emozioni e riscatto sociale - 20 anni della Casa del Jazz, musica, emozioni e riscatto sociale Da bene confiscato alla mafia a palcoscenico di star e talenti ROMA , 24 aprile 2025, 16:06 ... Scrive ansa.it

20 anni della Casa del Jazz, musica, emozioni e riscatto sociale - Venti anni di jazz dando una vita nuova e piena di emozioni musicali a un bene confiscato a Roma alla criminalità organizzata. Come scrive ansa.it