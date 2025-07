sullo ius scholae ha ragione pier silvio

sullo ius scholae, ma sulla capacità di ascoltare e rispettare le proprie radici e valori. Pier Silvio Berlusconi ha dimostrato che nel grande partito azzurro ci sono ancora voci autorevoli pronte a difendere le posizioni fondamentali. Questo episodio conferma come il dialogo interno possa fare la differenza nel definire la linea politica. Alla fine, è la coerenza a guidare il cammino verso una proposta equilibrata e condivisa.

Caro Direttore Feltri, qualche giorno fa lei ha criticato la proposta di introdurre lo «ius scholae» da parte di esponenti di Forza Italia. Oggi apprendiamo che Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa per riportare il partito alla linea originaria. Vuol dire che l'ha ascoltata? Lorenzo Invernizzi Caro Lorenzo, finalmente è stato dichiarato a chiare lettere da chi in Forza Italia ha davvero peso: il tema della cittadinanza non costituisce una priorità, non lo è per gli italiani, non lo è per il Paese e non lo è per il partito. Per fortuna che Pier Silvio c'è. Lasciatemelo parafrasare con affetto, richiamando lo slogan divenuto celebre grazie a suo padre, Silvio Berlusconi, fondatore non soltanto di un impero mediatico ma anche di un'idea di Italia moderna e produttiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it