Sulle spiagge di Livorno un’estate all’insegna dell’ambiente

Quest’estate, le spiagge di Livorno si trasformano in un palcoscenico di consapevolezza ambientale. Il Comune, insieme ad Aamps e Retiambiente, ha ideato una campagna innovativa che porta l’educazione ecologica direttamente sotto gli ombrelloni, coinvolgendo turisti e cittadini. Un’occasione unica per imparare a rispettare le spiagge che amiamo, garantendo un futuro più pulito e sostenibile. Insieme, possiamo fare la differenza!

LIVORNO – Il Comune di Livorno, in collaborazione con AampsRetiambiente, lancia una nuova campagna estiva che porta l’ educazione ambientale direttamente negli stabilimenti balneari. Da luglio a fine agosto, le spiagge diventano teatro di un’iniziativa concreta pensata per sensibilizzare migliaia di cittadini e turisti sulla corretta gestione dei rifiuti, sia domestici sia generati lungo la costa, promuovendo l’importanza della raccolta differenziata anche in vacanza. Presentata ufficialmente il 10 luglio, l’iniziativa coinvolgerà attivamente bagnanti e gestori attraverso una serie di info point itineranti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: livorno - spiagge - estate - insegna

Bandiere verdi 2025, ecco le spiagge a misura di bambini in provincia di Livorno - Scopri le Bandiere Verdi 2025 in provincia di Livorno, un riconoscimento che indica le spiagge ideali per i bambini.

Bandiere Blu 2025 in Toscana: scopri le spiagge più belle per la tua estate; Pulizia quotidiana delle spiagge e bagnini in azione: estate all'insegna dei servizi a Palma di Montechiaro; Capraia, il sindaco sull'insegna della discordia: Sarà tolta ma....

Livorno, spiagge libere affollate ma non tutte pronte per l’estate ... - C’è chi va al mare a passare la giornata, e c’è anche chi approfitta della pausa pranzo per fare un tuffo. Segnala msn.com

La prevenzione non si ferma d'estate, Atena Donna insegna a proteggersi ... - La prevenzione non si ferma neanche in vacanza ed e' proprio dalle spiagge che Atena Donna riparte parlando di salute. ansa.it scrive