Sui social con braccia e viso insanguinati Fabrizio Corona condannato a risarcire oltre 40mila euro alla giudice Corti | Minacce per attirare follower

Fabrizio Corona ha scatenato un nuovo scandalo sui social, condividendo un’immagine scioccante con il volto e le braccia insanguinati mentre attaccava duramente la giudice Marina Corti. Un gesto estremo che ha attirato l’attenzione e le polemiche, portando alla sua condanna a risarcire oltre 40mila euro. Un episodio che riaccende il dibattito sulla responsabilità dei personaggi pubblici sui social e le conseguenze delle loro azioni.

Il sangue gocciolava dalle braccia e gli macchiava il volto, mentre Fabrizio Corona – guardando fisso la telecamera del suo cellulare in un post su Instagram – si scagliava contro la magistrata Marina Corti: «Lo vedete il sangue, eccolo, guardalo dottoressa Corti, guardalo il sangue che sprizza ». Per queste invettive, che hanno esposto la presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano a una «gogna mediatica», l'ex re dei paparazzi è stato condannato a versare 36mila euro di multa e altri 7.700 per spese e compensi. Secondo il giudice, infatti, avrebbe diffamato e minacciato la magistrata con «gesti plateali» con il solo obiettivo di «guadagnare follower», come lui stesso ha ammesso, scrive il Corriere della Sera.