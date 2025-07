Sugli spalti di Wimbledon sostiene il marito con grinta ed energia | ma chi è la donna della vita del campione serbo?

svolta più cruciale, Jelena Djokovic incarna il vero cuore di un campione. La sua presenza silenziosa ma potente è un simbolo di forza e affetto che ispira Novak a spingere oltre ogni limite. In un cammino fatto di sudore e passione, lei resta il suo porto sicuro, pronta a sostenere il marito con una determinazione che va oltre le parole. E oggi, più che mai, il loro legame si fa ancora più forte nel momento di grande sfida.

C ’è chi in tribuna sceglie l’effetto scenico e chi, invece, preferisce la precisione di un gesto misurato ma carismatico. Jelena Djokovic appartiene a quest’ultima categoria. Mentre oggi il marito Novak Djokovic scenderà in campo per la semifinale a WImbledon 2025 contro Jannik Sinner, lei sarà, come sempre, sugli spalti: grintosa, elegante, partecipe. Silenziosa solo in apparenza, capace di trasmettere la giusta energia nel momento del bisogno. Perché se nel tennis vince chi regge la pressione, nella vita vince chi sa costruire il proprio spazio con intelligenza e coerenza. E Jelena, oggi più che mai, è molto più che “la moglie di”. 🔗 Leggi su Iodonna.it