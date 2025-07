Su FC 25 i FUTTIES e le Greats of the Game nei Pacchi da oggi!

su FC 25 un’esperienza indimenticabile. Dai pacchi dedicati ai FUTTIES e alle Greats of the Game, l’estate si infiamma di opportunità e sorprese uniche. Preparati a scoprire i calciatori più iconici e a vivere l’emozione di una community che si rinnova, in un crescendo di sfide e premi esclusivi. Non perdere l’occasione di essere protagonista: il meglio del calcio ti aspetta!

L’estate entra finalmente nel vivo, e con lei torna uno degli eventi più attesi da tutta la community di Ultimate Team: i FUTTIES, più iconici che mai nella loro nuova edizione su FC 25. Inizia una celebrazione del gioco in grande stile, dove i protagonisti assoluti sono i calciatori più amati dell’anno. I “Best Of” scendono di nuovo in campo per riscrivere la stagione, affiancati da nuovi contenuti e sorprese pensate per rendere ogni giorno su Ultimate Team ricco di emozioni. A disposizione dei giocatori ci saranno tantissime nuove Sfide Creazione Rosa, obiettivi da completare, Evoluzioni da applicare e aggiornamenti costanti che renderanno questa fase del gioco la più ricca e coinvolgente dell’anno. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Su FC 25 i FUTTIES e le Greats of the Game nei Pacchi da oggi!

In questa notizia si parla di: futties - greats - game - pacchi

Mondo FUT: Haaland conquista i Futties - TGCOM24 - L'ultima infornata di carte Futties scelte da Electronic Arts per l'addio a FIFA 23 è dedicata alla "crème de la ... Da tgcom24.mediaset.it

EA FC 24 Rivaldo Greats of the Game Icon SBC: All tasks ... - Sportskeeda - Rivaldo Greats of the Game Icon SBC was dropped today (August 24) in EA FC 24. sportskeeda.com scrive