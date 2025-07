Studenti UniFg a lavoro con Fabbrocini | successo per il tirocinio formativo negli uffici della questura Bat

Un esempio di sinergia tra formazione e lavoro si è appena concretizzato con il successo dei tirocinanti dell’Università di Foggia presso gli uffici della Questura BAT. Questa mattina, il questore Alfredo Fabbrocini e il rettore Lorenzo Lo Muzio hanno accolto con entusiasmo i giovani studenti, testimoniando l’importanza di percorsi qualificanti per il futuro professionale. La collaborazione tra istituzioni e università apre nuove prospettive per i talenti del territorio, consolidando il legame tra formazione e realtà lavorativa.

Questa mattina, il questore della sesta provincia pugliese, Alfredo Fabbrocini, ed il rettore dell'Università di Foggia di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, hanno salutato i giovani tirocinanti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo dauno che hanno terminato il percorso formativo presso gli.

