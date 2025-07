STRISCIA LA NOTIZIA ADDIO | ora a Canale 5 cambia tutto I Lo ha deciso Pier Silvio Berlusconi | annunciata la Rivoluzione per la prossima stagione tv

Silvio Berlusconi ha deciso: il celebre Striscia la Notizia, simbolo di satira e informazione, si appresta a una rinascita. Dopo oltre trent’anni di successi, il programma si prepara a cambiare volto, rinnovando il suo spirito senza perdere di vista la sua essenza più autentica. La rivoluzione televisiva annunciata da Pier Silvio Berlusconi promette di portare freschezza e innovazione, mantenendo viva l’anima di un’icona che ha fatto scuola. La sfida è aperta: cosa ci riserva il futuro di questa leggenda?

Striscia la Notizia si prepara al cambiamento, rivoluzione in vista, la sfida del restyling per un programma cult Dopo oltre trent’anni di successi, polemiche e satira televisiva, Striscia la Notizia si appresta a entrare in una nuova fase della sua lunga e iconica storia. Il programma ideato da Antonio Ricci, simbolo di Canale 5 e della televisione italiana, si avvia verso un restyling che promette di coniugare tradizione e innovazione. È Pier Silvio Berlusconi in persona a svelare le prime mosse del piano strategico che coinvolgerà non solo Striscia, ma l’intero assetto del prime time Mediaset. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it