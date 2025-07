Stretto di Messina | esperienza di pesca del pesce spada a bordo di una feluca

Scopri l’emozione di un’esperienza unica nel cuore dello Stretto di Messina: la pesca del pesce spada a bordo di una feluca, un’antica tradizione che si tramanda da oltre 2000 anni. Da maggio ad agosto, vivi un’avventura coinvolgente e autentica, immerso in un rito millenario che unisce storia, cultura e natura. Un’occasione da non perdere per chi desidera scoprire i segreti di una delle più affascinanti tradizioni marinare italiane.

