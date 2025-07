Strappati alle madri per essere venduti come animali da compagnia feriti o malnutriti | opossum pappagallini e scimmie urlatrici tornano in libertà

L'operazione di riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici in Guatemala rappresenta un faro di speranza e rinascita. Questi animali, spesso vittime del commercio illegale e crudeltà umana, hanno trovato una seconda possibilità grazie a immani sforzi di salvataggio e cura. La loro storia dimostra che, con dedizione e rispetto, è possibile restituire loro la libertà e restituire un equilibrio fragile ma fondamentale alla natura.

Un falco a cui erano state tagliate le penne delle ali per " punirlo " di aver cacciato delle galline. Scimmie urlatric i, una specie in pericolo, con vecchie fratture e segni di denutrizione. Ventotto pappagalli salvati dal commercio illegale. Sono solo alcune delle storie dietro gli animali che, dopo un lungo e paziente percorso di riabilitazione, sono stati recentemente restituiti alla libertà nella giungla del Guatemala. L'operazione, come riporta il Corriere della Sera, è stata portata a termine da due organizzazioni non governative, l'Asociacion Rescate y Conservacion de Vida Silvestre (Arcas) e Humane World for Animals Costa Rica, che con l'autorizzazione del Consiglio Nazionale delle Aree Protette hanno liberato 14 mammiferi e diversi uccelli nel Parco Nazionale Yaxhá Nakum Naranjo.