Strage di Corinaldo l' Appello conferma le condanne per gestori e proprietari | pene fino a 5 anni

L'Appello per la strage di Corinaldo conferma le condanne per gestori e proprietari della discoteca Lanterna Azzurra, con pene fino a cinque anni. Dopo mesi di attesa, la sentenza chiude un capitolo cruciale del processo bis, ripercorrendo responsabilità e misure di sicurezza. Un verdetto che riafferma l'importanza della prevenzione e della responsabilità nel garantire la sicurezza di tutti. La vicenda resta un monito e un richiamo alla riflessione collettiva sulla tutela dei luoghi di aggregazione.

ANCONA – Condanne fino a cinque anni, le stesse richieste già in primo grado. E' finito così l'Appello per il processo bis della strage di Corinaldo, quello sulla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e relativo agli imputati che avevano scelto il giudizio abbreviato. La sentenza è arrivata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

