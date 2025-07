Strage di Cisterna assolti i medici che hanno dato la pistola a Capasso | Le mie figlie uccise due volte

Una vicenda drammatica e straziante che riaccende il dolore e la rabbia di una madre sconvolta. Antonietta Gargiulo, mamma delle due vittime di Cisterna di Latina, esprime il suo dolore per l’assoluzione dei medici coinvolti e rivela come questa sentenza abbia ucciso le sue figlie due volte. Un caso che scuote ancora i cuori e mette in discussione le responsabilità nel sistema di giustizia e sicurezza. Continua a leggere

Sono le parole rilasciate ai microfoni di Fanpage.it da Antonietta Gargiulo, la mamma delle due bimbe uccise dal carabiniere Luigi Capasso a Cisterna di Latina sette anni fa. Ha commentato così l'assoluzione dei due medici che diedero l'autorizzazione alla restituzione della pistola d'ordinanza al militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strage di Cisterna, assolti i due medici che restituirono la pistola al carabiniere Luigi Capasso - Una tragica svolta che chiude un lungo capitolo di dolore: i medici, coinvolti nel certificare l'idoneità dell'appuntato Luigi Capasso, sono stati assolti con la formula "il fatto non costituisce reato".

