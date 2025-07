Storico accordo per Ancona | 35 milioni da Cariverona a Carifac per il territorio

segna un importante passo avanti per lo sviluppo locale, consolidando il legame tra istituzioni e comunità. Con un investimento di 35 milioni di euro, questa partnership mira a rafforzare progetti socio-economici, culturali e sostenibili, assicurando un futuro più prospero e innovativo per Ancona e il suo territorio. Un’alleanza che promette di fare la differenza e di costruire un domani migliore per tutti.

Ancona – Un'iniezione di risorse e di visione strategica per il futuro della nostra provincia. È stato presentato oggi, nella Sala Giunta del Comune, lo storico accordo che sancisce il passaggio di competenza territoriale dalla Fondazione Cariverona alla Fondazione Carifac, un'operazione che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

