Storia dello street food di montagna che piace a Vasco Rossi e che ha rischiato di scomparire

Nel cuore delle montagne italiane, il borlengo racconta una storia millenaria fatta di tradizione, passione e rinascite. Questo street food unico, amato anche da Vasco Rossi, rischiava di scomparire, ma grazie a un museo dedicato tra Zocca e Guiglia, la sua eredità resiste. Un simbolo di identità e gusto che merita di essere celebrato e preservato, perché il suo sapore autentico non si dimentichi mai.

Una lastra sottilissima di acqua, farina e sale con una storia millenaria e pure contesa: scomparsa e rinascita del borlengo, il cibo montanaro a cui Zocca e Guiglia dedicano un museo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Storia dello street food di montagna che piace a Vasco Rossi e che ha rischiato di scomparire

