Stop Killing Games non piace ai publisher di videogiochi ecco perché

stop killing games non piace ai publisher di videogiochi ecco perch233. Stop Killing Games, movimento lanciato dai consumatori per impedire la rimozione forzata dei videogiochi acquistati legalmente, ha superato un traguardo storico: oltre un milione di firme raccolte in tutta Europa. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti chiaro ed ambizioso: ottenere una legge che imponga agli editori di garantire l’accesso continuo ai giochi venduti, anche dopo l’interruzione del supporto ufficiale. Secondo i promotori, eliminare questa possibilità minaccia la cultura digitale e il diritto dei giocatori di conserv

Stop Killing Games, movimento lanciato dai consumatori per impedire la rimozione forzata dei videogiochi acquistati legalmente, ha superato un traguardo storico: oltre un milione di firme raccolte in tutta Europa. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti chiaro ed ambizioso: ottenere una legge che imponga agli editori di garantire l’accesso continuo ai giochi venduti, anche dopo l’interruzione del supporto ufficiale. Secondo i promotori, eliminare giochi già pagati dagli utenti rappresenta una forma di obsolescenza programmata che danneggia i consumatori e rende impossibile la conservazione videoludica a lungo termine. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Stop Killing Games non piace ai publisher di videogiochi, ecco perché

In questa notizia si parla di: stop - killing - games - videogiochi

Non lasciamo che le lobby europee oscurino la nostra passione per i videogiochi! Difendiamo #StopKillingGames, il futuro del gaming è nelle nostre mani! #NoCensure Vai su X

I publisher ovviamente non hanno interesse a parteggiare per Stop Killing Games, la petizione che li vuole spingere a mantenere giocabili tutti i videogame anche dopo la fine del supporto attivo – iniziativa vincolante per la discussione legislativa nell'UE, arriv Vai su Facebook

«Stop killing games»: i videogiochi acquistati online devono rimanere accessibili per sempre: la petizione; Stop Killing Games non piace ai produttori di videogiochi: la dichiarazione; I publisher rispondono all'iniziativa Stop Killing Games: le richieste risulterebbero 'troppo costose'.

I publisher dei videogiochi contro Stop Killing Games: «Limita gli sviluppatori» - L'iniziativa Stop Killing Games ha attirato l'attenzione di Video Games Europe, lobby che rappresenta tantissimi publisher nell'Unione Europea. Riporta msn.com

Le lobby europee vogliono bloccare Stop Killing Games - Stop Killing Games si scontra con la Video Games Europe, la lobby che rappresenta numerosi publisher di videogiochi nell'Unione Europea. Secondo msn.com