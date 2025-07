Stop all’asilo e carcere per gli irregolari Atene approva la legge Ci provò anche l’Italia Corte Ue disse no

In un contesto di crescente tensione migratoria, Atene ha approvato una legge che sospende l’esame delle richieste di asilo provenienti dal Nord Africa, suscitando reazioni contrastanti e sfide legali con l’Unione Europea. Mentre il governo greco cerca di gestire l’emergenza, anche l’Italia si trova coinvolta in questa complessa dinamica. La questione dei flussi migratori resta al centro del dibattito europeo, evidenziando la difficile coesistenza tra sicurezza e solidarietà.

Al Parlamento di Atene la Camera dei deputati ha approvato con ampia maggioranza il provvedimento per sospendere l’esame delle domande di asilo di chi arriva via mare dal Nord Africa, annunciato mercoledì dal governo di centrodestra dopo il boom di arrivi sull’isola di Creta per un aumento delle partenze dalla Libia che sta riguardando anche l’Italia. L’esecutivo di Kyriakos Mitsotakis, che ha incassato anche i voti degli ultranazionalisti di Soluzione Greca, ha scelto le maniere forti, prevedendo fino a 5 anni di carcere per gli irregolari che non lasciano il Paese, anche a costo di mettere in discussione le direttive Ue e le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno già censurato simili provvedimenti, introdotti nel 2009 proprio dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop all’asilo e carcere per gli irregolari, Atene approva la legge. Ci provò anche l’Italia, Corte Ue disse no

In questa notizia si parla di: asilo - atene - italia - stop

Sbarchi record a Creta, Atene blocca le richieste d’asilo. Mitsotakis: “Saranno tutti arrestati” - Gli sbarchi record a Creta e le restrizioni di Atene segnano una svolta cruciale nella gestione dei migranti, con il governo greco pronto a sospendere temporaneamente le richieste d’asilo.

Grecia chiude all’immigrazione irregolare. In Italia si parla, ad Atene si agisce; L’Italia prenderà dei migranti dal Sud America. 500? No, soltanto venti; Migranti, troppi sbarchi: la Grecia sospende le domande di asilo dalla Libia. Rappresaglia?.

Migranti, da Berlino stop ad accoglienza dei richiedenti asilo dall'Italia - I processi di selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germania dall'Italia nell'ambito del "meccanismo di solidarietà volontaria" sarebbero stati interrotti, come comunicato a Roma con ... Riporta repubblica.it

Stop al trattenimento dei sette richiedenti asilo nel Cpr in ... - MSN - Ora dovranno lasciare Gjader e tornare in Italia, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea L'articolo Stop al trattenimento dei sette richiedenti asilo nel Cpr in ... Scrive msn.com