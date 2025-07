Stop alla violenza sulle donne | tre nuovi centri antiviolenza nel Brindisino

Stop alla violenza sulle donne: nel brindisino arrivano tre nuovi centri antiviolenza, un passo fondamentale per rafforzare la rete di protezione e offrire supporto concreto alle vittime. Con il recente accordo siglato dal Consorzio Br4, si amplia l’accesso ai servizi di prevenzione e assistenza, creando un sistema più efficace e vicino alle esigenze delle donne che denunciano abusi. Questa collaborazione rappresenta un segnale di speranza e impegno concreto contro ogni forma di violenza.

BRINDISI - Si rafforza la rete di protezione per le donne vittime di violenza, con il Consorzio Br4 che ha attivato una collaborazione con tre centri antiviolenza (Cav) del territorio, ampliando così gli strumenti di prevenzione e supporto a disposizione delle vittime di abusi. L'accordo, siglato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: violenza - donne - centri - antiviolenza

Da oggi le domande per il reddito di libertà , fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà , un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Il Governo ha approvato il nuovo Piano contro la violenza maschile sulle donne senza ascoltare le donne e chi da anni lavora ogni giorno accanto alle donne. Nessun coinvolgimento reale dei Centri antiviolenza, nessuna co-progettazione, nessun riconoscim Vai su Facebook

Stop alla violenza sulle donne: tre nuovi centri antiviolenza nel Brindisino; Per tutte le donne intimidite e ridotte al silenzio, diciamo no alla falsa equivalenza della violenza patriarcale; La lotta alla violenza di genere può diventare un business? Il caso del Centro Antiviolenza di Belluno, a rischio chiusura.

Centri antiviolenza a rischio chiusura, Confcooperative: serve la revisione dei requisiti - «Tale condizione rischia di penalizzare gravemente molte cooperative sociali multiservizi che, da anni, operano nel contrasto alla violenza di genere» ... Scrive amicodelpopolo.it

Campania: migliaia ogni anno le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza - Si tratta del primo evento del genere organizzato in Campania da una rete di Ambiti territoriali che si occupano di servizi sociali sui territori... Segnala msn.com