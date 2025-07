Stop alla circolazione altra clamorosa decisione | automobilisti avvisati

Il 1° ottobre segna un nuovo capitolo per gli automobilisti italiani: il Governo ha approvato il Decreto Infrastrutture, introducendo misure drastiche contro l’inquinamento atmosferico. Con limiti europei di PM10 e PM2.5 sempre più severi, le restrizioni alla circolazione stanno cambiando le regole del gioco. È tempo di capire come queste decisioni influenzeranno la nostra mobilità quotidiana. La lotta all'inquinamento non si ferma, e tu devi essere preparato: scopri cosa cambia davvero.

Importantissima decisione quella ratificata dal Governo con l'approvazione del Decreto Infrastrutture. Cambia tutto per gli automobilisti Il 1 ottobre era la data fatidica. Quel giorno sarebbe cambiato tutto per gli automobilisti di mezza Italia. A causa del superamento dei limiti europei e internazionali di PM 10 e PM 2.5, ovvero delle polveri inquinanti presenti nell'aria.

