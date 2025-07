Stop al lavoro all' aperto nelle ore più calde | la Puglia estende l' ordinanza anche ai rider

A tutela della salute dei lavoratori, la Puglia ha deciso di estendere l’ordinanza anti-ondate di calore anche ai rider, vietando il lavoro all’aperto nelle ore più calde. Questa misura, già adottata per i settori agricolo, forestale ed edile, mira a prevenire rischi legati alle alte temperature, proteggendo chi opera sotto il sole. La sicurezza e il benessere di tutti sono priorità, quindi si invita a rispettare le nuove disposizioni.

Stop al lavoro all'esterno nella giornate caratterizzate da alte temperature e ondate di calore anche per i rider. La Puglia estende, dunque, l'ordinanza emanata nelle scorse settimane e in scadenza al 31 agosto, che riguardava principalmente i lavoratori dei settori agricolo, forestale, edile. 🔗 Leggi su Baritoday.it

