Stop ai cantieri all' aperto nelle ore più calde si può iniziare alle 7 | l' ordinanza del sindaco

Il sindaco ha emanato un'ordinanza che vieta i cantieri all'aperto durante le ore più calde della giornata, a partire dalle 7 del mattino. Questa misura mira a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire incidenti legati alle alte temperature. Con l’arrivo dell’ondata di caldo, è fondamentale rispettare queste restrizioni per garantire sicurezza e benessere. Ricordiamo di adattare i ritmi di lavoro e di seguire le nuove disposizioni...

L’ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rende rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. Per questa ragione, a seguito di quanto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it