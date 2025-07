Sto male mi hanno picchiato ma per i medici non ha nulla | Kaufman dimesso ora è a Rebibbia

Un episodio di violenza e tensione scuote le cronache, tra accuse di aggressione e misteri da svelare. L'uomo coinvolto, recentemente dimesso dal Kaufman a Rebibbia, alimenta dubbi con le sue dichiarazioni di malessere e minacce legali. Ma cosa si cela dietro questa vicenda intricata? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa inquietante vicenda.

Appena sbarcato a Ciampino, l'americano indagato per gli omicidi di Villa Pamphili ha minacciato denunce, sostenendo di sentirsi male e di essere stato picchiato a bordo dell'aereo. Gli esami medici non hanno tuttavia evidenziato nulla di rilevante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rientrato in Italia, Kaufmann si fa portare al Policlinico di Tor Vergata dicendo di sentirsi male - Il momento in cui l'accusato per il duplice omicidio di Villa Pamphili, estradato in Italia, esce dall'ospedale romano prima di essere condotto nel carcere di Rebibbia ... Riporta msn.com